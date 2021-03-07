مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات الحوثي في مأرب

قصفت مدفعية الجيش اليمني، الأحد، تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات وتحركات الميليشيا في جبهة الكسارة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فضلا عن تدمير عتاد قتالي تابع لها.

وفي نفس السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعُدة.

وفي محافظة الجوف، أسقطت قوات الجيش طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم صوب مناطق المدنيين.