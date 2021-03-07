تعرف على خدمات «التموين» الإلكترونية في ظل كورونا

قالت وزارة التموين إنها وفرت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية منذ تفشي جائحة كورونا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم الذهاب إلى المكاتب التموينية إلا في حالات استلام البطاقات التموينية الجديدة أو بدل التالف.شملت الخدمات التموينية الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات جديدة للفئات المستحقة من محدودي الدخل أو الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية أو برنامج كرامة وتكافل وتليها خدمة النقل بين المحافظات وإضافة الزوجة غير المقيدة علي بطاقة زوجها أو إضافة الزوجة بعد فصلها من بطاقة أسرتها وضمها إلى الزوج بشرط وجود بطاقة سارية للزوج وتليها بدل الفاقد والمتوقفة.وسمحت الوزارة إضافة الأفراد على البطاقات لصرف الخبز فقط للأسر الأكثر احتياجا بناءً على مذكرة ترفع إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ويتم الموافقة على تفعيلها للوقوف والمساندة والدعم لتلك الأسر كنوع من الحماية الاجتماعية.