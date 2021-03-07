«الكهرباء» تعلن موعد الممارسة السعرية لتوريد محولات التوزيع

كشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن مخاطبة الشركات المتقدمة للممارسة السعرية للشركات المصنعة لمحولات التوزيع التي طرحتها الشركة نيابة عن بقية شركات التوزيع الثمانية.أضاف المصدر، لـ"الدستور" أن الموعد الذي وافقت عليه باقي شركات التوزيع هو يوم الثلاثاء المقبل وستقام الممارسة السعرة بمركز التدريب التابع لشركة جنوب في منطقة المقطم بمشاركة رؤساء الشركات التسع للتوزيع، وفي حال الاستقرار على الشركة الفائزة سيتم إنهاء التعاقد معها في خلال أسبوع من إعلان الشركة الفائزة.وطرحت شركة مصر الوسطي ممارسة لتوريد مليون عداد مسبق الدفع، نيابة عن باقي الشركات وأنهت الخميس الماضي الفحص الفني لتلك العروض.