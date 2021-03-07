بابا الفاتيكان يغادر أربيل عائدا إلى بغداد

غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، مطار أربيل مساء اليوم الأحد، عائدا إلى بغداد، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).وقدمت اللجنة المنظمة لزيارة البابا شكرها للجهات الوطنية المساهمة في إنجاحها، مشيرة إلى أن البابا فرنسيس ناقش ملف النازحين مع حكومة إقليم كردستان.ومن جانبها، أهدت النائب عن كتلة حركة بابليون بيداء خضر، بابا الفاتيكان شارة ذهبية مطرزة بالعلم العراقي، بعد إقامتـه صلاة النشوة لضحايا الحرب وقداس كنيسة الطاهرة الكبرى ببلدة قرقوش.