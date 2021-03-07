حبس ربة منزل قتلت طفلتها بمعاونة شقيقها وعمها بالجيزة

أمرت نيابة أوسيم، الأحد، بحبس ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بأوسيم وإلقائها في ترعة المريوطية، بمعاونة شقيقها وعمها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.كشفت التحقيقات أن الأم "عديلة.م" بعد خنقها للطفلة وضعتها في جوال واتجهت بها لترعة المريوطية بالهرم، وربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقائه في الترعة.واعترفت المتهمة أن عمها عبد المنجي هو الذي خطط للواقعة، ونفذت المخطط لإخفاء معالم جريمتهم وعدم فضح أمرها بواقعة الزنا.أضافت أن زوجها "أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد تحليل DNA، وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات أنها قتلت الطفلة، مشيرة أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.تلقى الرائد محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص نتج عنها الطفلة؛ وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة.بُمواجهتها، أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة وإلقائها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها، وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.