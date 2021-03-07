«أصغر في السن».. ما الفرق بين الأسقف والمطران في الكنيسة؟

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ولم يرق البابا اليوم أي من الأساقفة لرتبة مطران، إلا أن البعض يتسائل ما الفارق بين الأسقف والمطران؟ وهو ما أوضحه الإكليركي عوض شفيق مدير إحدى مدارس إعداد وتأهيل الشمامسة، وقال إنه لافارق بين الاثنين من الناحية الكهنوتية فلكل منهما حق في إتمام القداسات الإلهية، وإتمام سر التوبة والاعتراف ولهما سلطان الحل والربط.وأشار شفيق في تصريحات خاصة إلى أن الأسقف غالبا ما يكون أصغر في السن من المطران، لأن المطران يكون شيخا كبيرا في السن، وله قطاع أوسع من الأسقف، ويطلق على مقره المطرانية، بعد الأسقفية أو الإيبارشية التي هي مقر الأسقف.وأكد شفيق أنه يحق للأسقف أن يرشح للبطريركية لاسيما إذا كان أسقفا عاما، أما المطران فيعتبر متزوجا من الكنيسة التي يرعاها ولا ينفصل عنها.