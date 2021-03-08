تسريب بيانات وفضح عملاء.. تطبيقات «أندرويد» تثير القلق عالميا

- تطبيقات "في بي إن"



- رد صادم من الشركة المسؤولة



- برامج " دفع الفدية"



اعتاد أغلب سكان العالم على استخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لكن معظمهم لا يستطيع تقييم التطبيقات التي قام بثبيتها على هاتفه، ومدى خطورة استخدامها إذ تم ربطها بالبيانات والملفات الشخصية للمستخدم.جاءت تحذيرات عدة من مركز الأبحاث الأمنية، تفيد بانتشار تطبيقات جديدة تحمل فيروسات خطيرة، ويمكنها خداع المستهلكين بسهولة، فهذه التطبيقات تحتوي على بعض الثغرات التي تسمح بسلوك آخر قد يعتبره البعض عديم الضمير، حين يتم تسريب البيانات الشخصية لدى المستخدمين.وفي الآونة الأخيرة، حذرت بعض الجهات الإعلامية من استخدام تطبيقات "في بي إن"، خاصة المجانية منها، وتطبيق "سوبر في بي إن" بالأخص، بعد أن تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة حتى وقتنا هذا، فالتطبيق يخفي برامج تجسس خطيرة، وكذلك متورط في اختراق بيانات ملايين المستهلكين.وبالرغم من منع تطبيقات "في بي إن" في عدة دول، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يلتفون حولها باستمرار، كونها تستطيع فتح المواقع المحجوبة لكنهم لا يدركون خطورة استخدامها إلا بعد فوات الأوان.وكان رد الشركة المسؤولة عن تطبيق "في بي إن برو"، صادمًا للغاية، حين كشفوا حقيقة الأمر، بأن هناك أكثر من 100 مليون شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وتُباع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت، وتسجيل محادثاتهم الخاصة بسبب تلك التطبيقات، فهي تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار.و قبل أيام قليلة، حذر موقع "سايبر نيوز" من أن منتدى قراصنة شهير يبيع 3 قواعد بيانات يُزعم أنها تحتوي على بيانات اعتماد المستخدم وبيانات أجهزتهم، وتضمن الانتهاك تفاصيل حوالي 21 مليون مستهلكا، بجانب بيانات تتضمن الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الدفع، وتفاصيل الجهاز المستخدم أيضًا.لم يقف الأمر عند ذلك الحد، فقد حذرت شركة مايكروسوفت، من ثغرة قد يتسلل منها القراصنة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" عند تثبيت بعض البرامج أو التطبيقات من المتاجر الإلكترونية، موضحة أن هناك برامج أصبحت متعارف عليها باسم "دفع الفدية"، يمكن أن يتم تفعيلها على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" بمجرد الضغط على المفتاح الرئيسي في الهاتف الذكي.وتخترق "برامج الفدية" جهاز المستخدم من خلال الضغط على إشعارات عادية قد ترد للهاتف، مثل "مكالمة واردة" أو مفتاح "الصفحة الرئيسية" المستخدم لفتح وقفل الجهاز، وبمجرد تثبيته على الجهاز، سرعان ما يستحوذ على شاشة الهاتف، ويمنع المستخدم من تجاوز طلب القراصنة بدفع الفدية، وذلك من خلال مذكرة يتم تصميمها لتبدو وكأنها رسالة رسمية من المتجر.ومن جهته كشف الفريق الأمني لـ"جوجل"، أن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، تأتي محملة مسبقًا ببرامج خبيثة وضارة من المصنع، فالهواتف الجديدة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت، علما أن العديد من هذه التطبيقات لم يتم فحصه، كما تبين للفريق الأمني.وبالرغم من تلك التحذيرات، لم يكشف فريق "جوجل" أي تفاصيل حول أسماء الهواتف الذكية المعنية، مع العلم أن هناك أكثر من 200 شركة مصنعة للأجهزة قد أخفقت في الاختبارات، حيث سمحت للبرمجيات الخبيثة بالهجوم على الأجهزة عن بعد.