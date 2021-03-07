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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

متخصص في الطقس القبطي: الأسقف يصوم سنة عقب رسامته

الأحد 07/مارس/2021 - 07:42 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الإيبذياكون كيرستوفر فريد، المتخصص في الطقس القبطي، إن الأساقفة الجدد الذين رسمهم البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، له أن يصوموا عامًا كاملًا بدء من لحظة رسامتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الطقس الكنسي يوصي بصوم الأب الأسقف المرسوم حديثا لمدة سنة كاملة، ولا يفطر خلالها إلا في عيدي الميلاد والقيامة فقط.

وعن السبب في ذلك قال فريد، إن الأمر له مدلول روحي للأسقف، وللحفاظ على عمق حياته الروحية.

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