بدء امتحانات «نوعية عين شمس» وسط إجراءات مشددة

بدأ طلاب بكالوريوس التربية النوعية بجامعة عين شمس، اليوم، امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية مشددة، والتي تستمر حتى يوم 1 أبريل 2021.وقال الدكتور أسامة السيد، عميد تربية نوعية عين شمس إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تجهيز للقاعات وتوفير وسائل التهوية، كما تلتزم الكلية بالتعقيم المستمر للجان الامتحانات ولا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب على البوابات وتعقيم الأيدي بالكحل، وذلك بحضور طبيبة الكلية، بجانب تحديد خط سير للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعي.وقالت الدكتورة سالي شبل إن عدد الطلاب في مرحلة البكالوريوس يبلغ ٥ آلاف طالب، تم تقسيمهم بحيث يكون للفرقة الأولي والثالثة فترتين في نفس اليوم والفرقة الثانية والرابعة فترتين في يوم مختلف بواقع ٤ فترات في اليوم الواحد؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.