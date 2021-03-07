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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد التعادل أمام فيتا كلوب.. ماذا يخبئ طالع موسيماني مع الأهلي؟

الأحد 07/مارس/2021 - 07:36 م
موسيماني
موسيماني
إسلام جمال
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حالة من الحزن يعيشها عشاق المارد الأحمر النادي الأهلي، بعد التعادل المخيب للآمال أمس أمام نادى "فيتا كلوب" الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحمل الكثير من عشاق النادي الأهلي مسئولية التعادل مع الفريق الكونغولي للمدير الفني بيتسو موسيماني، حيث واجه الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدًا عن فنيات المدرب، فيمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب الجنوب أفريقي مع النادي الأهلي الفترة القادمة، وحظوظه فيما قادم من دوري أبطال إفريقيا.


موسيماني.. «مولود برج الأسد الذى لا يعرف الاستسلام»

ينتمى مدرب النادي الأهلي لبرج الأسد، فهو من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث يتميز برج الأسد بالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى الطموح الزائد وعدم الاستسلام.

كما يتميز مولود برج الأسد بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، الامر الذى يبعث الامل لعشاق النادي الأهلي في استعادة المستوى.

«حظوظ الجنوب أفريقي مع النادي الأهلي»

أكدت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، أن مولود برج الأسد يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني الفترة القادمة.

ويمكن لاجتماعات العمل أن تساهم بشكل كبير في تصحيح الأمور، بالإضافة الى تجنب العصبية المفرطة والتي تزيد من المشكلات والتعثرات.

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