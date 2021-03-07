الكهرباء: 25 ألف ميجاوات الحمل الأقصى اليوم

أعلنت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصي حمل متوقع اليوم الأحد يبلغ 25 ألف ميجاوات، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء وضعت خطة لتطوير الخدمة لدي القطاعات المختلفة داخل الوزارة من شركات إنتاج ونقل وتوزيع وتطوير المهمات الكهربائية، والتي ساعدت في انتظام التيار وتقليل الانقطاعات الوصول إلى الأحمال المرتفعة بدون حدوث أعطال.وذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، في تصريحات سابقة إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.