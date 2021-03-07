تقسيم منهج التاريخ والجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقسيم المنهج الخاص بالفصل الدراسي الثاني في عدة مواد، وتم تقسيم المنهج وفقًا للأشهر لمساعدة الطلاب على المذاكرة قبل الامتحانات الشهرية التي جعلتها وزارة التربية والتعليم بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.وحصل «الدستور» على خريطة توزيع منهج التاريخ والجغرافيا في الصفين الأول والثاني الثانوي.وأكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات الأحد، أنه لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الثاني، لكن امتحانات شهرية.أضاف شوقي أنه سيتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية بحيث تكون هى درجة الترم الثاني بغض النظر عن جائحة كورونا.