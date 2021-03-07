وفد من الزراعة والايكارد يتفقدون زراعات بحوث سخا

تفقد الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور مصطفى عبد المؤمن، منسق محصول الفول البلدى والدكتورة هند غنام باحث بقسم البقوليات بمعهد المحاصيل بالجيزة، زراعات الفول البلدي في محطة بحوث سخا.وقال عزمي، في تصريحات الأحد، إنه رغم صعوبة الأحوال الجوية وشدة الأمطار، إلاّ أنه تم تفقد جميع مكونات البرنامج البحثي في محطة بحوث "سخا"، سواء مكون إنتاج التقاوي الأساس للفول البلدى بمساحة 44 فدانا داخل محطة بحوث سخا وداخل قطاع الإنتاج، إضافة إلى زيارة البرنامج البحثي للتربية للمقاومة للهالوك وبرنامج التربية لمقاومه الأمراض فى الفول البلدي.وأشاد رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي بدور معهد المحاصيل الحقلية على تميزه في استنباط السلالات الجديدة للمقاومة للهالوك والأمراض التى تلبى احتياجات المزارع، وتزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي فى مصر، مشيدًا بدور الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج وشكر خاص خميس جمعة وكل العاملين بمزرعة القرضا، التابعة لقطاع الإنتاج بسخا محافظة كفر الشيخ.وتفقد الفريق البحثي جميع الصوب والمباني والإنشاءات لمشروع تحسين محصول وصفات الجودة فى الفول البلدى من الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور وليد الروضيني، فيما استعرض المشاركون في البرنامج خطه التهجينات داخل المحطة البحثية وخطة الحفاظ على الأصول الوراثية والسلالات المتقدمة والسلالات الجاري تسجيلها للمقاومة للهالوك.