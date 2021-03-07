رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من الزراعة والايكارد يتفقدون زراعات بحوث سخا

الأحد 07/مارس/2021 - 08:13 م
زراعات بحوث سخا
زراعات بحوث سخا
عبدالناصر محمد
طباعة
تفقد الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور مصطفى عبد المؤمن، منسق محصول الفول البلدى والدكتورة هند غنام باحث بقسم البقوليات بمعهد المحاصيل بالجيزة، زراعات الفول البلدي في محطة بحوث سخا.

وقال عزمي، في تصريحات الأحد، إنه رغم صعوبة الأحوال الجوية وشدة الأمطار، إلاّ أنه تم تفقد جميع مكونات البرنامج البحثي في محطة بحوث "سخا"، سواء مكون إنتاج التقاوي الأساس للفول البلدى بمساحة 44 فدانا داخل محطة بحوث سخا وداخل قطاع الإنتاج، إضافة إلى زيارة البرنامج البحثي للتربية للمقاومة للهالوك وبرنامج التربية لمقاومه الأمراض فى الفول البلدي.

وأشاد رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي بدور معهد المحاصيل الحقلية على تميزه في استنباط السلالات الجديدة للمقاومة للهالوك والأمراض التى تلبى احتياجات المزارع، وتزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي فى مصر، مشيدًا بدور الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج وشكر خاص خميس جمعة وكل العاملين بمزرعة القرضا، التابعة لقطاع الإنتاج بسخا محافظة كفر الشيخ.

وتفقد الفريق البحثي جميع الصوب والمباني والإنشاءات لمشروع تحسين محصول وصفات الجودة فى الفول البلدى من الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور وليد الروضيني، فيما استعرض المشاركون في البرنامج خطه التهجينات داخل المحطة البحثية وخطة الحفاظ على الأصول الوراثية والسلالات المتقدمة والسلالات الجاري تسجيلها للمقاومة للهالوك.

موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

تردد قنوات ايجي بست EGY best

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021

شكري إمام: رسام الكاريكاتير يجب أن يتحلى بالثقافة والمعرفة

استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة