إحالة سائق وعاطلين للمحاكمة لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بإحالة سائق وعاطلين للمحاكمة لسرقتهم المواطنين بالإكراه داخل سيارة ميكروباص بالتجمع.كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك داخل سيارة ميكروباص في الأوقات المتأخرة ليلا بمنطقة التجمع.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقتهم بالإكراه على يد عاطلين وسائق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.