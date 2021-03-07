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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 08:11 م
إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد
آلاء حسن
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أعلنت دار "معجم" للنشر والتوزيع تعقدها مع الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد لإصدار عملين مهمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي حددت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب موعده ليكون يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو المقبل، على أن تستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد.

وكان كتاب "الأيام الحلوة فقط" آخر أعمال إبراهيم عبد المجيد، وصدر عن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع، وهو عبارة عن سيرة ذاتية للكاتب يحكى فيها عن علاقته بعدد كبير من الأدباء الكبار من المصريين والعرب، أبرزهم القاص الكبير سعيد الكفراوى، إبراهيم أصلان، محمد البساطي، أحمد الحوتي، أحمد عفت وغيرهم، وينهى الكاتب كل فصل فيه بحديث عن الموسيقى التي كان يستمع إليها وهو يكتب.

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