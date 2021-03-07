«الزراعة» تستعرض الأمراض التي تصيب الفول البلدي

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، إنه المعهد سيقوم بعرض معلومات عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الفول من حيث الأعراض والمقاومة وبعض الصور التى تبين هذه الأعراض، وذلك حتى يستوعبها المزارع البسيط، وكذلك مهندسي الإرشاد والمكافحة فى جميع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، لزيادة إنتاجية الفدان.أضاف خليل، في تصريحات الأحد أن مرض التبقع البني من أهم الأمراض الفطرية التى تصيب محصول الفول البلدى، وتسبب خسائر كبيرة وتظهر أعراض المرض الأولى على الأوراق السفلي للنباتات عادة خلال شهري يناير وفبراير وخلال فترات الجو البارد وسقوط أمطار بشكل بقع بنية اللون صغيرة مختلفة الحجم على أحد سطحي الورقة أو كليهما وتظهر غالبًا على السطح العلوي، وتكون ذات لون بنى محمر والحافة داكنة من وسط البقعة الذي يصبح لونه رماديا.