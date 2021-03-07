مباحث سوهاج تكثف تحرياتها لفك لغز مقتل طفل دار السلام

يواصل رجال مباحث سوهاج تحرياتهم لكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول داخل أرض زراعية في دائرة مركز شرطة دارالسلام.وكشف مصدر أمني أن المجني عليه خرج من منزله الخميس الماضي، وتم العثور على جثته أمس، داخل أراضى زراعية منطقة مزاته شرق التابعة لمركز دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغًا بالعثور على طفل مقتول داخل زراعات فى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل سائق توك توك يدعى "أحمد.محمد" ١٥سنة، ومقيم في قرية مزاته بدائرة مركز شرطة دار السلام.بالمعاينة تبين العثور على جثة المجني عليه وسط أرض زراعية، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سرقة التوك توك الذى عليه كما تبين من التحريات الأولية أن الدافع هو السرقة.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب، وصرحت النيابة بدفن الجثة.وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.على الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن سوهاج وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط بالمكان مسرح الجريمة تمهيدًا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة وخاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.