ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 7-3-2021 ترددات نايل سات 2021 الجديدة وذلك تيسيرا وتسهيلا على متابعي التلفاز خاصة تلك القنوات المهمة التي يهتم بها كل عربي ومصري في جميع أنحاء العالم.

ترددات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة cbc الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11785.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: عمودي (V).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

6 - الجودة: HD.

تردد قناة سي بي سي 2 الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11488.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: افقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: cbc +2.

تردد سي بي سي دراما 2 وسي بي سي سفرا

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11390.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: افقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة cbc drama+2 - cbc sofra.

تردد قناة cbc اكسترا

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11390.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: افقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: cbc extra.

تردد قناة دي ام سي الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11449.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: افقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: dmc.

تردد قناة سي بي سي الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11785.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: رأسي (V).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: CBC.

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تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

تردد قناة الحياة الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 12207.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: عمودي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: Alhayat.

تردد قناة النهار الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11785.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: رأسي (V).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة: AL Nahar.

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تردد قنوات ايجي بست EGY best

تردد قناة ON

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 10853.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 43.

6 - الجودة: HD.