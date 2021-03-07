ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة
الأحد 07/مارس/2021 - 08:45 م
تقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 7-3-2021 ترددات نايل سات 2021 الجديدة وذلك تيسيرا وتسهيلا على متابعي التلفاز خاصة تلك القنوات المهمة التي يهتم بها كل عربي ومصري في جميع أنحاء العالم.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
2 - التردد: 11488.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc +2.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة cbc drama+2 - cbc sofra.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc extra.
2 - التردد: 11449.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: dmc.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: CBC.
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2 - التردد: 12207.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: Alhayat.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: AL Nahar.
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2 - التردد: 10853.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 43.
6 - الجودة: HD.
ترددات نايل سات 2021 الجديدة
تردد قناة cbc الجديد 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
تردد قناة سي بي سي 2 الجديد 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11488.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc +2.
تردد سي بي سي دراما 2 وسي بي سي سفرا1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة cbc drama+2 - cbc sofra.
تردد قناة cbc اكسترا1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc extra.
تردد قناة دي ام سي الجديد1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11449.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: dmc.
تردد قناة سي بي سي الجديد1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: CBC.
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تردد قناة الحياة الجديد1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12207.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: Alhayat.
تردد قناة النهار الجديد 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: AL Nahar.
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تردد قناة ON1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 10853.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 43.
6 - الجودة: HD.