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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

الأحد 07/مارس/2021 - 08:45 م
نايل سات
نايل سات
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تقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 7-3-2021 ترددات نايل سات 2021 الجديدة وذلك تيسيرا وتسهيلا على متابعي التلفاز خاصة تلك القنوات المهمة التي يهتم بها كل عربي ومصري في جميع أنحاء العالم.

ترددات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة cbc الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.

تردد قناة سي بي سي 2 الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11488.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc +2.

تردد سي بي سي دراما 2 وسي بي سي سفرا

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة cbc drama+2 - cbc sofra.

تردد قناة cbc اكسترا

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11390.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 3\4.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: cbc extra.

تردد قناة دي ام سي الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11449.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: افقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: dmc.

تردد قناة سي بي سي الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: CBC.
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تردد قناة الحياة الجديد

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12207.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: عمودي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: Alhayat.

تردد قناة النهار الجديد 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11785.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة: AL Nahar.

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تردد قناة ON

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 10853.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 43.
6 - الجودة: HD.

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