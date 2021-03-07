«التعليم» تعلن توزيع مناهج العلوم في الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقسيمة المنهج الخاص بالفصل الدراسي الثاني في عدة مواد وفقًا للأشهر؛ لمساعدة الطلاب على المذاكرة قبل الامتحانات الشهرية البديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.وحصل «الدستور» على خريطة توزيع منهج العلوم بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أنه لن يكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الثاني، لكن امتحانات شهرية، مضيفًا أنه سيتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية بحيث تكون هى درجة الترم الثاني بغض النظر عن الجائحة.