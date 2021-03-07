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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فُصل من كلية الشرطة فزوّر تقرير طبيًا لمقاضاة الداخلية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:13 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أقدم طالب فُصل من كلية الشرطة، على تزوير تقرير طبي منسوب لمستشفي قصر العيني ليُقاضي وزارة الداخلية، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار فصله.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمُساندة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي "تقرير طبي منسوب صدوره إلى مستشفيات جامعة القاهرة، بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفق معه على إثبات بيانات غير صحيحة فقام المجهول بإنشاء المحرر المزور وزور بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة بان اصطنعه على غرار القالب الصحيح له واستعمله بأن وضع بصمته مع علمه بتقليده وتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة استعمال المتهم المُحرّر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله للاحتجاج وقدمه إلى وكيله أحمد عبد المطلب حسن النية منها بصمته الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 59581 لسنة 72 ق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث أنه عقب ورود بلاغ من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية كلية الشرطة إلى رئيس نيابة مدينة نصر أثبت فيها بلاغه بأن المدعو محمد سامي محمد محمود، الطالب سابقا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة عن العام الدراسي ۲۰۱۸۲۰۱۷ أقام الدعوى رقم 59581 لسنة ۷۲ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الوزارة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار فصله من كلية الشرطة لتغيبه عن الدراسة بالكلية 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول، لتقضي فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وأنه بفحص حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة استندت في حكمها على التقرير الوارد من مستشفى قصر العيني حيث تم تشخيص حالته المرضية طبقا لتقرير طبي من المستشفى بأنه يعاني من آلام حادة أسفل الظهر مع اشتباه انزلاق غضروفي وينصح له بالراحة لمدة شهرين ويكون النوم على جسم صلب، وأن غياب المدعي عن الكلية خلال تلك الفترة كان لعذر قهري ثابت بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإفادة عن صحة التقرير الطبي ورد خطاب من مستشفى قصر العيني للشؤون الطبية يفيد أن المذكور لم يتبين دخوله المستشفى ولم يستدل على اسمه بدفتر أحوال الطوارئ أو العيادات.

وقال إسماعيل بركة، المحامي إنه أعدّ مذكرة للدفاع عن المتهم تضمنت الدفع بدعم الدقة لتحريات المباحث الجنائية، إضافة إلى خلو الأوراق من ثمة نماذج أو أختام المستشفى وانتفاء الركن المادي للجريمة، وعدم توافر عنصر الركن المعنوي.

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