صورة بدون كمامات وراء عزل الوفد البرازيلي في إسرائيل

وصل وفد من كبار المسؤولين البرازيليين إلى إسرائيل اليوم (الأحد) للإطلاع على العلاج الإسرائيلي الجديد لفيروس كورونا، بعد انتشار الفيروس بشكل واسع في البرازيل. حيث ألتقوا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي في مكاتبهم، فيما ستعقد باقي اجتماعاتهم في الفندق.ونشر الوفد صورة له بدون أرتداء "كمامات" قبل إقلاعهم إلى إسرائيل، وعندما رأت السلطات الإسرائيلية الصورة، أدخلتهم عند وصولهم إسرائيل إلى العزل في أحد الفنادق.يضم الوفد البرازيلي وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو، وإدواردو بولسونارونجل الرئيس البرازيلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرازيلية.وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الوفد خضعوا لاختبارات كورونا قبل الإقلاع وتبين أنها سلبية بالنسبة للفيروس. عندما هبطوا في إسرائيل، تم اختبارهم مرة أخرى ووجدوا أنهم سلبيون مرة أخرى. وقالت وزارة الصحة في رد رسمي إنه تمت صياغة "مخطط خاص" يسمح لأعضاء الوفد بمغادرة عزلتهم في الفندق لعقد اجتماعين مع نتنياهو وأشكنازي. "جميع الاجتماعات الأخرى تجري في مكان منعزل في الفندق الذي يقيمون فيه ، في ظل ظروف المسافة الاجتماعية المقبولة في مثل هذه الزيارات.