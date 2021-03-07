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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

الأحد 07/مارس/2021 - 08:18 م
مناقشة المجموعة القصصية
مناقشة المجموعة القصصية أيس كريم
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت ورشة نادى الأدب بقصر ثقافة السويس لمناقشة المجموعة القصصية "أيس كريم" للأديب والقاص إبراهيم طاهر من إصدارات الهيئة.

قام بمناقشة المجموعة الأديب والناقد ياسر محمود، حيث أبحر في طرح شيق ومتميز جاء بعنوان "الاغتراب والفقد وتشظي الواقع" أوضح فيها أن الحداثة وما بعد الحداثة كائنات هلامية في عالم الثابت فيه متغير وفيه الفقد والتشظي، ويبرز ذلك في قصة آيس كريم حيث البنت التي فقدت أباها ولم يحضر لها الشكولاتة وينسي الأيس كريم، فبعد أن يموت تودعه وهي لا تنسي أنه مات وتقول له مع السلامة يا بابا نتقابل في الجنة، ماتنساش الأيس كريم، كما يظهر أيضا التشظي في بعض قصص المجموعة مثل تشظي حروف عناوين المجموعة وكذلك في مضمون أغلب القصص.

والفكرة في المجموعة هي البطل، والتناقض المنسجم هو الحدث من خلال المفارقة، كذلك من الممكن أن تصبح الأقصوصة أو الومضة سطرا أو أكثر، بحيث يكون تطور الحدث عبر سهم سريع ينطلق من جعبة فنان ماهر يمتلك أدواته ومدرك لقوانين الإبداع ومخلص للحداثة.

أشار ياسر محمود أن الأديب إبراهيم طاهر يمتلك فكرا فلسفيا ورؤية عميقة مطرزة بلغة إبداعية جميلة أعطت لقصص المجموعة طابعا وعالما متميزا، تخلل ذلك بعض المداخلات وقراءة للأديب إبراهيم طاهر ببعض قصص المجموعة، حيث أوضح للحضور من خلال أبيجرامات فلسفية تحمل عمق وتحمل دلالات مكثفة عبرت عن أديب يمتلك الكثير والكثير من فن الإبداع، أعقب ذلك أمسية إبداعات تألق فيها شعراء السويس أدار الورشة الشاعر عزت المتبولي.

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