عقيلة صالح يصل سرت استعدادا لجلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة





أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الأحد، وصول طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مطار القرضابية الدولي استعدادا للمشاركة في جلسة البرلمان غدا في سرت.وقال بليحق في بيتن عبر موقع المجلس الإلكتروني إن طائرة ثانية تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية وصلت إلى المطار للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة.يذكر أن أكثر من 40 نائبا في مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، طالبوا بتأجيل جلسة انعقاد البرلمان في سرت لأنها ستكون محصورة فقط في مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة دون الإشارة إلى تضمين اعتماد مخرجات حوار تونس كحزمة واحدة، وللاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن وجود رشاوى في ملتقى الحوار السياسي.ونفى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في وقت سابق وجود تحقيقات تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة بالحوار السياسي، داعيا إلى تمام جلسة البرلمان في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.