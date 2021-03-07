استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة

استمرت لفعاليات الورشة التدريبية "صحافة الفيديو" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وقدمت الدكتورة إيمان عثمان مدرب المونتاج والجرافيك بمعهد الإذاعة والتلفزيون والأكاديمية الدولية عبر تقنية البث المباشر شرحا مفصلًا للقصة الصحفية المصورة.وأوضحت عثمان وكيف أنها تكون من كافة أنحاء العالم ولكافة أنحاء العالم رغم اختلاف الثقافات بهدف كسر حدود المسافات والزمن، وهو ما يساعد بدوره في استحواذها على اهتمام الجمهور إذا ما طُبقت بعض الآليات بصورة صحيحة كالخروج عن المألوف أو النمط السائد مع محاولة قولبة المعلومة وصياغتها في شكل قصة تتسم بالسلاسة والتشويق، وتحتوى على الكثير من التنوع الثقافي.وأكدت أنه من المهم بمكان تطبيق قاعدة في غاية الأهمية ألا وهي أكتب للصورة ولا تصور للقصة حتى تظهر للعيان قصة متكاملة تكتب بمضمون الصور الفتوغرافية التي يجب أن تكون على قدر عال من الجودة والوضوح لبناء مشهد مصور يثير المشاهد.ويعد التقرير الصحفي المصور أحد الفنون الصحفية التي تعددت أنواعها فلكل منه أسلوب في صناعة وتحرير وعرض التقرير، فنجد مثلًا أن بعضها تكون فيه الصور عبارة عن تسلسل زمني لحدث معين، وآخر يعتمد على جمع عدد من الصور لحدث ما يتم ترتيبها حسب نوع اللقطات أو حسب الموضوع وهو ما يعتمد في مقامه الأول على القائم بعملية التصوير، إضافة إلى الجهة التي سيتم طرح التقرير من خلالها.