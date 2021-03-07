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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: بناء مدرسة تكنولوجية فنية وتطوير ٣ أقسام بـ«أحمد شوقي»

الأحد 07/مارس/2021 - 08:22 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير التعليم الفنى بالمحافظة وإقامة مؤسسة تعليمية فى مجال التعليم الفنى من خلال المساهمة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية، بحضور اللواء محمد حسين الأمين العام لوزارة البترول والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ومدير التعليم الفنى والشباب والرياضة والرعاية الصحية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تتطلب مزيد من الاهتمام بالتعليم الفنى نظرا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية وتتطلب مزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية التى توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لمقترحات وآراء الدكتورة أمل عصفور والدكتور عاطف علم الدين والدكتور نبوى باهى حول اتجاهات تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة، والبدء فى تنفيذ المقترح المتفق عليه من خلال المشاركة المجتمعية لشركة إينى التى تعاونت سابقا مع المحافظة فى عدد من المجالات منها إنشاء وحدة صحية ومركز شباب وتطوير البيت الإيطالى لتحويله لمستشفى.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه بعد مناقشة ماتم طرحه تم الاتفاق على البدء فى إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة متعددة التخصصات فى أسرع وقت، وكذلك البدء فى تطوير أقسام اللوجيستيات والبترول والإلكترونيات بمدرسة أحمد شوقى ورفع كفاءتها على أعلى مستوى على أن يتم الانتهاء من جاهزية تطوير أقسام مدرسة أحمد شوقى مع بداية العام الدراسى الجديد، موجها الشكر لمؤسسة اينى الايطالية على دعمها المستمر لأعمال التطوير والتنمية بمحافظة بورسعيد.

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