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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ملحمة عطاء».. وزير الداخلية يُكرم أسر الشهداء ومصابي الشرطة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
عمرو المزيدي
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو تكريم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لأسر شهداء الشرطة، مؤكدا تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الداخلية إن تكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريمًا لجميع أعضاء هيئة الشرطة، خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم تلك النماذج، بحضور الاحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الاحتفال، سلّم وزير الداخلية عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على منحها لهم تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار، محل تقدير من الدولة وموضع إشادة على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الداخلية، حرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، قائلا: إن إصاباتهم تمثل وسامًا إضافيًا فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الوزارة المعنية فى تقديم أوجه الرعاية، ما يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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