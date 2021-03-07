مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من ليتوانيا

استقبل مطار شرم الشيخ، الأحد، أولى رحلات شركة طيران، خاصة القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 173 راكبًا.يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية، وحصول عدد كبير من المطارات الإقليمية على شهادات الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي (ACI)، التي ظهرت نتائجها المثمرة بطلب العديد من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.وقامت إدارة المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحلة طيران قادمة من ليتوانيا إلى مدينة السلام.وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بركاب الطائرة فور دخولهم صالة الوصول، وذلك بتقديم الورود وتوفير التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعى.ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى شرم الشيخ حتى انتهاء الموسم الشتوى الحالى من أجل الاستمتاع بالأجواء المصرية الدافئة التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية.