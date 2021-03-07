حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بحلوان

شنّ رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، الأحد، حملة أمنية مكبرة على تاجري المخدرات.ونجح معاونو مباحث قسم شرطة حلوان في القبض على عدد كبير من تجار السموم بمناطق كفرالعلو وعرب غنيم والمساكن الاقتصادية والمشروع الأمريكي والمثلث وقاد الحملة النقباء أحمد الدالي، أحمد فتحي، محمود سعداوي.وكشف مصدر أمني عن أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة لضبط الوضع الأمني بالدائرة.