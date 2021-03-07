إحالة عامل وزوجته للجنايات لسرقتهما شقة جارتهما بالمرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عامل وزوجته لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بسرقة جارتهما بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "غادة. م" وزوجها "محمد. س" أقرا بارتكابهما جريمة سرقة المجنى عليها "منال. ه".وأقرت المتهمة الأولى بأنها أخبرت زوجها أن جارتهما المجنى عليها معها مبلغ 40 ألف جنيه وترغب فى شراء شقة إيجار قديم.أضافت: "بعد يومين تفاجأت بطلب زوجى منى مساعدته فى سرقة المجنى عليها وعندما رفضت هددنى بالطلاق والطرد من الشقة، فاضطررت لمساعدته باستدراج جارتى 3 ساعات لشراء بعض الملابس الخاصة لى، وحينها قام زوجى بدخول شقتها والبحث عن الأموال وتمكن من سرقتها وسرقة مصوغاتها التى تقدر بـ25 ألف جنيه".كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تفيد بسرقة أموالها ومصوغاتها من شقتها، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.