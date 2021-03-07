حملة أمنية مكبرة على تجار الكيف في 15 مايو

شنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو حملة أمنية على تجار المخدرات أسفرت عن ضبط (حسام.م)، وشهرته "راس"، ٣٤ سنة، عاطل، مقيم بالمجاورة 13 وبحوزته ٥٠ جرام هيروين وفرد خرطوش.كما تم ضبط (شهاب م.ا)، وشهرته الدغيدي، 28 سنة، عاطل، مقيم مجاورة ١٧، وعماد ع، وشهرته خيشة، 28 سنة، عاطل، مقيم مجاورة 4، وبحوزتهما فرد خرطوش، و٣٠ جراما من مسحوق الهيروين.كما نجحت الحملة في إسقاط (هيثم.ص)، وشهرته الحديدي، ٣٣ سنة، عاطل، مقيم مجاور ١، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومحمد.ر، وشهرته رفيق، 36 سنة عاطل، مقيم مجاورة ١٧، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين القاتل.بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.