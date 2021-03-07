محمد عادل إمام بصحبة «رجالة النمر» في كواليس مسلسله الرمضاني

يصور النجم محمد عادل إمام أحداث مسلسله الجديد "النمر"، بداخل عدد من اللوكيشانات الداخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي، للعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.ونشر إمام صورة تجمعه بفريق عمل مسلسله الجديد عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهر بجانب 6 من مشاركيه أحداث العمل وعلق عليها قائلًا: "رجالة النمر"، في تأكيد منه على قصة العمل المعتمدة على الجانب الأكشن.وعلمت "الدستور" أن محمد عادل إمام يقوم بدور حرامي يعمل في الصاغة مع بيومي فؤاد ومحمد رياض والذي يقوم بسرقتهم في الأخير.المسلسل الجديد من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة النجوم: محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمد رياض.