جهود مكثفة من «الصحة» لمواجهة كورونا في 4 محافظات

تابعت وزارة الصحة بالمحافظات جولاتها بـ4 محافظات، اليوم، في إطار دعم الوزارة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وإعطائهم لقاح كورونا المستجد.وتفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الوحدة الصحة لطب الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة والمخصصة لتلقي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر من الفئات المستهدفة، وسجلوا على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.وأكد وكيل وزارة الصحة على اتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.يذكر أنه يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الفشل الكلوي والأورام ونقص المناعة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح للفئات المستحقة.تطعيم 72 مواطنًا بلقاح كورونا فى المنوفيةمن جانبها، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن قيام الطاقم الطبي المتواجد بمركز لقاح كورونا، الموجود بمستشفى حميات منوف بتطعيم ما يقرب من 37 مواطنًا من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال يوم أمس.وحددت المديرية الأعداد التي تلقت اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى أمس بـ72 مواطنًا في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.وخصصت المديرية 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين في كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.صحة الشرقية: 144 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا حتى الآنوفي السياق، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد "كوفيد-١٩" بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، وسجلوا على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.وأكد وكيل الوزارة على اتباع المواطنين لخطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم ١٤٤ مواطنًا بالمحافظة بلقاح كورونا حتى الآن، هذا بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فردًا حتى الآن، وثمن المواطنين الدور الذي تقوم به الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، معربين عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة، لصالح المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.يذكر أن وزيرة الصحة، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفًا: وجارٍ تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة.صحة الأقصر: نواصل حملة التطعيم بلقاح كوروناوقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر: إننا نواصل حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.وأضاف في تصريحات صحفية له: "إننا نتبع كل الإجراءات الاحترازية الوقائية، ونلتزم بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات".وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أن النظام الإلكتروني يتلقى عددًا محددًا يوميًا من المواطنين لتجنب الازدحام بين المواطنين.وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى كل مستشفى بوجود مكتب مخصص لتسجيل كل البيانات للمواطنين غير القادرين على التعامل مع الإنترنت، لافتًا إلى أن هناك عيادة مختصة بمتابعة المواطنين الحاصلين على التطعيم للتواصل معهم فى حالة ظهور أي أعراض جانبية.