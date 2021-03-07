أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «هو نفس الشوق» (فيديو)

طرحت النجم أنغام أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "هو نفس الشوق"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، ميكس - ماسترينج: امير محروس، قيادة أوركسترا: هاني فرحات تسجيل موسيقى صوت أنغام: خالد سند MAS ستوديو.كانت قد طرحت أنغام في الفترة الماضية ألبومها باللهجة الخليجية وتضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أناني"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبي"، و"طاولة".وتستعد الفنانة أنغام إلى إحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، يوم الجمعة الموافق 26 مارس، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق، عبر حسابها الشخصي على تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.