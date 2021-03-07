الزراعة: إدارات الأسواق لم تتمكن من فرض الرقابة على التجار

قال تقرير لوزارة الزراعة إن إدارات الأسواق لم تتمكن من فرض رقابة صارمة على التجار، حيث إن القانون العام للتجارة هو ما يحكم العلاقة بين التجار والمزارعين.أضاف التقرير أن نظام المزادات في الأسواق يحدث تفاوت كبير في الأسعار بين سعر البيع من المزارع وسعر التداول للمستهلكين وأن الشراء من منافذ الزراعة أو التموين في هذه الأسواق سيكون بعيدا عن جشع واستغلال التجار.وأكد التقرير أنه تم ضخ 30% من قوة أسواق الجملة بعد بدء توريد إنتاج مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية للمساهمة في استقرار أسعار الأسعار.