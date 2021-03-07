بينها «اللي مالوش كبير».. دراما رمضان 2021 الرومانسية

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2021 مجموعة من الأعمال الرومانسية، التي سينطلق عرضها مع بداية الشهر الكريم على شاشات التلفزيون.ويشارك خلال الماراثون الرمضاني القادم عدد قليل من الأعمال التي تمتاز بالطابع الرومانسي الذي يقدم على هيئة قصص متنوعة ما بين الدراما والكوميديا والتشويق.تقاطع طرقالعمل من بطولة النجمة منى زكي ومحمد ممدوح وتدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج في أجواء رومانسية في بداية حلقاته وفي حلقاته الأخيرة.اللي مالوش كبيرالعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتدور احداثه في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع الثنائي وسط العديد من المشاكل التي تقابلهما في ظل ظروف صعبة يحاولان حلها.وكل ما نفترقالعمل من بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمى، والعمل تدور قصته في إطار تشويقي يعتمد في الأساس على قصة رومانسية بشكل كبير.