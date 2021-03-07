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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2325 إصابة و21 وفاة بكورونا في كندا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:08 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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سجلت كندا، الأحد، 2325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 850 ألف حالة.

ووفقا للبيانات الجديدة وسط تحديثات جديدة من الطبيب الأعلى في كندا، فقد تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 22 ألفا و213 حالة، بينما تعافى ما مجموعه 831.901 مريض من الإصابة بالفيروس، وتم تقديم 2.32 مليون جرعة لقاح.

وقال الطبيب الأعلى "لم تكن هناك مشكلات غير متوقعة تتعلق بالسلامة مع طرح لقاح كورونا في جميع أنحاء البلاد".

وكانت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، قد قالت في بيان أمس السبت، إنه "كان هناك إجمالي 1591 تقريرا عن ردود الفعل السلبية التي أعقبت التطعيمات اعتبارا من 26 فبراير الماضي، لكنها حددت أن هذه التفاعلات تحدث بعد التطعيم ولا ترتبط بالضرورة بالقاح أو عملية التحصين".. وأضافت أن "النتائج الخطيرة المرتبطة بالإصابة بالفيروس مستمرة في الانخفاض على المستوى الوطني، على الرغم من أن معدلات الإصابة قد استقرت أو زادت"، لافتة إلى أن انتشار عدة أنواع من الفيروس كان مصدر قلق مستمر في حرب كندا ضد الوباء.

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