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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

130 إصابة و3 وفيات بكورونا فى الجزائر

الأحد 07/مارس/2021 - 07:08 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 130 حالة إصابة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمر صحفي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفا و234 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و13 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و64 حالة، بعد شفاء 118 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مؤكدا وجود 21 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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