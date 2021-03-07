مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس

يستضيف صالون الشاعر عبدالقادر عياد بمقره في مدينة العريش، الأسبوع القادم ندوة ثقافية لمناقشة رواية "صديقي ماسود" للروائي عبدالله السلايمة، الصادرة مؤخرًا عن "دار ميتابوك للنشر"، في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الثاني عشر من شهر مارس الجاري.يدير الندوة الناقد حاتم عبدالهادي، ويشارك في المناقشة: الدكتور صلاح فاروق، الدكتور سمير محسن، حسونة فتحي، سالم شبانة، مسعد بدر، محمد ناجي، وعبدالقادر عيّاد.ومن أجواء الرواية: "كان من السهل في الثمانينيات أن يترك الطالب الدراسة ويتوجه للعمل داخل إسرائيل، أو في أحد الكيبوتسات المنتشرة بالمنطقة، مثل "يا ميت" التي بناها الاحتلال الإسرائيلي على أرض عائلتي، وفتحت عينيَّ على أمور زادت من شغفي لمعرفة ما لا أعرفه، وأثارت بمخيلتي الكثير من الأسئلة التي احتجت إلى وقت طويل لمعرفة إجاباتها.وكتلميذ لا يعرف سوى الورقة والقلم، والطريق من البيت إلى المدرسة، وتفاصيل المكان الذي يعيش فيه وبعض ناسه، كنت أتمنى الخروج من تلك الدائرة الضيقة، وذلك لن يتحقق سوى بسماح أبي لي بالعمل أثناء الإجازة الصيفية داخل إسرائيل. لكنه لم يسمح لي بذلك على الإطلاق.لم يكن يهمني الحصول على المال بقدر ما كان يهمني أن أكتشف بنفسي ذلك العالم الآخر "الإسرائيلي" الذي يتحدث عنه العُمّال بإعجاب، أحاديث كانت تزيد من اشتعال الرغبة داخلي لرؤية ذلك العالم المتحضر الذي يتحدثون عنه.