استقرار العائد على أذون الخزانة اليوم

كشفت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.02%، وأقل عائد 12.49%، ومتوسط العائد 12.99%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.40%، وأقل عائد 13%، ومتوسط العائد 13.36% وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.