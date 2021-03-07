«ألقت نفسها تحت قطار».. ربة منزل تحاول الانتحار بمبيد حشري

ربة منزل في العقد الرابع من العمر بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، حاولت إنهاء حياتها بتناول مبيد حشري وإلقاء نفسها على شريط السكك الحديدية، رغبًة منها في التخلص من حياتها، بعد أن تغيبت عن منزلها منذ ساعات قليلة.«منال.م.ع» تبلغ من العمر 32 عامًا مقيمة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، خرجت من منزلها، بعد أن تناولت مبيد حشري، للتخلص من حياتها، إلا أنها قررت أن تنهي حياتها تمامًا، فقررت البحث عن طريقة سريعة، دون ان ينقذها أحد.ربة المنزل تناولت المبيد الحشري، وألقت نفسها على شريط السكك الحديدية، إلا أن يقظة سائق أحد القطارات انتبه للسيدة وهي تلقي بنفسها، إلا جانب شهامة المواطنين، قد تمكنوا من إنقاذها على الفور، وحملها من على شريط السكك الحديدية، ليتم إنقاذها من الموت المحقق أسفل عجلات القطار.