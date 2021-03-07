ضبط 38 طن زيوت وشحوم سيارات بمخزن بالعامرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بضبط مخزن للزيوت والشحوم بمنطقة مرغم بالعامرية دون ترخيص.وتضافرت جهود إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، والإدارة العامة لمباحث التموين، وتم ضبط بداخل المحزن 38 طنا و800 كيلو زيوت وشحوم سيارات بداخل براميل غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر تمهيدا لإعادة تعبئتها لطرحها بالأسواق.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.