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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. تسيير 14 رحلة بالون طائر بالأقصر لتنشيط السياحة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:13 م
بالون طائر بالأقصر
بالون طائر بالأقصر
محمود السعدى
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شهدت سماء محافظة الأقصر، الأحد، انطلاق 14 رحلات بالون طائر نقلت نحو 280 راكبًا من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.

وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

كان مطار الأقصر الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.

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