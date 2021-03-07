الحب يجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى فى «اللي مالوش كبير»

يصور أبطال مسلسل "اللي مالوش كبير"، للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أحداث العمل بداخل أحد فنادق التجمع الخامس والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور"، أن البوستر الدعائي للعمل والذي جمع ياسمين والعوضي، يجسد واقع بداخل العمل، الذي علمنا قصته والتي تدور حول قصة حب تجمع الثنائي وسط العديد من الصراعات التي يحدثها خالد الصاوي، إلا أن الثنائي يتحديان كل ذلك ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.