الكويت تسجل 1144 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تسجيل 1144 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 200572 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية في بيانها اليوم: إنه تم تسجيل 956 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 186.187، كما سجلت البلاد 7 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.127 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 9.081 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و850 ألفًا و363 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 13.258 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 175 حالة.