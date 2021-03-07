موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني قد تلقت إخطارا من جانب سلطات الطيران المدني السعودية "إعلان الطيارين" خلال الساعات الماضية، يفيد بعودة الحركة الركابية والجوية بين مصر والسعودية بمرحلتى السفر والوصول بداية من أواخر الشهر الجاري، عقب تعليق استغرق عدة أسابيع تسبب في منع استقبال الوفود الركابية القادمة من عدة دول على مستوى العالم من بينهم جمهورية مصر العربية، باستنثاء الدبلوماسيين والأطباء وأسرهم والعاملين بالمنظومة الصحية، وذلك نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بشكل مخيف بين المواطنيين بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة الركابية بين المطارات المصرية والسعودية تشهد خلال الأونة الأخيرة انخفاضا ملوحظا، رغم تسيير ما يقرب من 50 رحلة جوية دولية بين السعودية ومصر لنقل العالقيين المصريين هناك والراغبين في العودة إلى أرض الوطن في ظل تردي الأوضاع الصحية وقلة الأعمال، مشددا على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة الرحلات الجوية القائمة بين البلدين.

وحول احتمالية عودة العمرة والحج لهذا العالم، أكدت المصادر أنه حتى الآن لم نبلغ من جانب السلطات الأمنية السعودية بفتح رحلات العمرة خلال الفترة المستقبلية، عقب عودة الحركة الركابية بطبيعتها بين البلدين، منوها بصعوبة عودة الرحلات الدينية خلال الشهور المقبلة.

وأوضجت المصادر، أنه رغم قرار السعودية بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، إلا أن شركة مصر للطيران تسير يوميا من 5 إلى 6 رحلات جوية إلى المدن السعودية، وذلك للفئات المستثناة من دخول المملكة عن طريق الأراضى المصرية، وهم العاملين بالقطاع الصحي السعودي من المصريين وأسرهم والمواطنين السعوديين والدبلوماسيين، لافتة إلى أن تلك الرحلات تنقل خلال مرحلة العودة من السعودية أية جنسيات ترغب في السفر لمصر.





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وكشفت المصادر أن هناك بعض شركات الطيران الخاصة المصرية والسعودية تسيير رحلات بين البلدين خلال الفترة الراهنة، رغم انخفاض معدلات التشغيل الركابية حاليا، مشددة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية سواء الرئيسية أو الإقليمية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

