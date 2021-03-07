ننشر تشكيل هيئة مكتب محامى جنوب الدقهلية

عقد مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية، أول اجتماعاته، أمس السبت، بمقر النقابة الفرعية، برئاسة النقيب الفرعي محمد طه الغمري.وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب، والتي جاءت كالآتي: حاتم شوقي عيطة، أمين عام، وأحمد العساس، أمين عام مساعد، وأحمد صبري موافي، أمين الصندوق، وجمال السباعي، أمين الصندوق المساعد.وتم اختيار عمرو أبوعيش، وكيلا أول، ومحسن محمود، وكيلا ثانيا.