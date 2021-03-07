«المركزي» يعلن تفاصيل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى 40.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2021.وسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة طفيفة خلال فبراير الماضي، وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 أشهر بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.أشار المركزي إلى أن رصيد الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بهدف دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.