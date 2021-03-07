ولي عهد أبوظبي: تمكين المرأة أولوية في رؤية التنمية الإماراتية

أشاد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدور المرأة الإماراتية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، متوجهًا بالتحية لدورها في الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وكتب "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".وأضاف: "لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".