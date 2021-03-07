ولي عهد أبوظبي: تمكين المرأة أولوية في رؤية التنمية الإماراتية
الأحد 07/مارس/2021 - 07:14 م
نيفين أشرفطباعة
أشاد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدور المرأة الإماراتية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، متوجهًا بالتحية لدورها في الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكتب "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".
وأضاف: "لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".
وكتب "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".
وأضاف: "لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".