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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تراتيل خافتة» في معهد دراما بلا حدود.. غدا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:08 م
دلال مقاري
دلال مقاري
حسين عبد الرحيم
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يطلق معهد دراما بلا حدود الدولي بألمانيا، غدا، معرض "تراتيل خافتة" للدكتورة دلال مقاري باوش مقاري.

ويحتوى على 54 لوحة كولاج المعرض يثور على الصمت، ويتبنى قضايا المعنفين، المهمشين، واللاجئين، والنازحين في العالم، اللوحات منفّذة بتقنية فن الكولاج، باعتماد منهج "الكولاج ثيرابي" الذي وضعت مقاري مبادئه وتشتغل على تطويره، معرض استثنائي في ظروف استثنائية يعاني منها العالم أجمع بسبب وباء كورونا.

"تراتيل خافتة" هو خامس معرض فردي للدكتورة دلال مقاري باوش، وتتعدّد مواضيع لوحاته بين إضاءة مختلف أشكال العنف المجتمعي، ومحاولة التعبير عنها جماليا بملامسة آلام وأحزان من يتعرضون إلى هذه الأشكال من التعنيف.

وتقول الدكتورة دلال مقاري باوش "نسعى في معهد دراما بلا حدود الدولي إلى إطلاق العديد من المبادرات تماشيا مع الهدف الأسمى للمعرض، حيث سيتم تدريب طواقم إغاثة استثنائية من المتطوعين والأخصائيين، للعمل مع اللاجئين في العالم، وتقديم الدعم والمساندة المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية للاجئين، وأيضا تقديم برامج التأهيل والحلقات التدريبية للاجئين لمساعدتهم في تحقيق مستقبل أفضل".

وأضافت مقاري "أننا سنقوم بهذه المناسبة بإطلاق مسابقة للأفلام القصيرة جدا تتناول موضوع اللاجئين والنازحين في العالم، حيث نسعى عبر برامجنا لافتتاح المعرض إلى إطلاق أصواتهم التي أثكلها الغياب، والترحال، وأمواج البحر المتوسط".

وحول معرض "تراتيل خافتة" تقول مقاري "أردناه معرضا يثور على الصمت، ويتبنى قضايا المعنفين، المهمشين، واللاجئين، والنازحين في العالم، وننفض فيه رماد الكلمات، ونرفع عنق الحكايا، نقترب من الفعل والحركة والتغيير، في رسائل إنسانية تضمد جرح الناي، وتزيت مصابيح الليل بذاكرة الأرض المحروثة دعما للاجئين والنازحين في العالم".

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