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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن عدم زيادة التحويلات الصحية للمقاطعات إلا بعد انتهاء كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:41 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الميزانية الفيدرالية المقبلة لن تشتمل على الزيادات في التحويلات الصحية التي تطلبها المقاطعات والأقاليم، موضحا أن الحكومة الفيدرالية مستعدة "تمامًا" لمناقشة الأمر مرة أخرى مع المقاطعات والأقاليم، ولكن فقط بعد مرور وباء "كورونا" الحالي.

وذكرت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية أن ترودو أعلن في مؤتمر صحفي "بالتأكيد سنجلس للتحدث مع المقاطعات والأقاليم حول كيفية زيادة التحويلات الصحية، والتأكد من أن الكنديين يتلقون خدمة جيدة من خلال نظام صحي متجدد بعد الوباء"،وأن "هذه المحادثات يجب أن تتم بعد أن مررنا بهذه الأزمة الحالية".

وأدلى ترودو بهذه التصريحات في اليوم التالي لمؤتمر صحفي عبر الفيديو عقده رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الذين حثوه مرة أخرى على زيادة التحويلات الفيدرالية بحيث تغطي 35% من إجمالي التكاليف الصحية، ودعوا بالإجماع إلى زيادة قدرها 28 مليار دولار في الميزانية الفيدرالية المقبلة.

وفي هذا السياق أكد ترودو أن حكومته حولت بالفعل "عشرات المليارات" من الدولارات لدعم المقاطعات والأقاليم منذ بداية الوباء، وهو مستعد لفعل "كل ما هو ضروري" لمساعدة الكنديين على تجاوز هذه الأزمة.

ومن جانبه أصر رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجولت، الذي يرأس المجلس الفيدرالي، على أن هذا الانفاق الفيدرالي في خضم الوباء "غير متكرر" وأنه من المتوقع حدوث خلل مالي إذا لم يتغير شيء،وتقول المقاطعات والأقاليم إن أنظمتها الصحية كانت متوترة بالفعل قبل تفشي الوباء، وسيزداد الوضع سوءًا بمجرد انتهاء العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الأخرى المؤجلة.

وفي الوقت الذي لا تتضمن فيه الميزانية الفيدرالية زيادة كبيرة في التحويلات الصحية، لا يستبعد رئيس وزراء كيبيك جعلها قضية انتخابية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة.

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